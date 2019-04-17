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В Литве стартовали учения НАТО: появились подробности

Сегодня, 16:28

Боевая группа проведет три этапа учений, в ходе которых отработает действия при обороне и нападении

Фото: nato.int
Фото: nato.int.

Международные военные учения НАТО Eager Leopard ("Крадущийся леопард"), в которых примут участие порядка 650 военных из Чехии, Нидерландов, Германии и Норвегии, стартовали в среду, 17 апреля, в городе Пабраде. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

"Эти учения – отличный шанс для германских, нидерландских и чешских подразделений для повышения своей подготовки и развития навыков. Это особенно важно при подготовке к полевым учениям, которые мы проведем с наши литовскими партнерами в июне", – заявил командующий боевой группой в Литве Пеера Папенброка.

Отмечается, что боевая группа проведет три этапа учений, в ходе которых отработает действия при обороне и нападении.

По решению Североатлантического альянса, принятого на саммите в Варшаве в июле 2016 года, "для укрепления восточного фланга НАТО" в Литве, Латвии, Эстонии и Польше размещено по боевой группе НАТО батальонного уровня, которые комплектуются из подразделений стран-членов. В Литве в составе подразделения службу несут около 1,2 тысячи солдат и офицеров Бельгии, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Франции и Хорватии.

Напомним, объединенные военно-морские силы НАТО провели в Черном море учения Sea Shield – 2019.

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Тег Литва, НАТО, учения

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ТАСС

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