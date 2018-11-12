В Лондоне автобус протаранил остановку, десятки пострадавших

Сегодня, 02:24

За рулем автобуса находился пьяный водитель

Фото: Robbie baker/Twitter
Фото: Robbie baker/Twitter

 Двадцать человек пострадали в британской столице в результате аварии с участием рейсового автобуса, за рулем которого находился пьяный водитель. Об этом в воскресенье сообщила городская служба скорой помощи.

"Мы оказали помощь 20 пациентам и доставили 18 из них в больницу", – отмечается в сообщении службы скорой помощи.

Как информировал Скотленд-Ярд, двухэтажный автобус, за рулем которого находился пьяный водитель, столкнулся с группой машин и въехал в автобусную остановку.

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Как сообщалось, в румынском городе Брэила мужчина на автомобиле врезался в дверь торгового центра. В результате происшествия пострадали семеро человек, в том числе двое детей 11 и 13 лет. 

Ранее в США гонщик врезался в толпу зрителейПострадало, по данным полиции, 11 человек. Шестеро травмированных были госпитализированы специальным транспортом, еще пятеро приехали в медучреждение собственным транспортом.

А на рок-фестивале PinkPop в городе Ланграафе в Нидерландах микроавтобус врезался в толпу пешеходов.
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Источник:

ТАСС

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