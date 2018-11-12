В Лондоне автобус протаранил остановку, десятки пострадавших

Двадцать человек пострадали в британской столице в результате аварии с участием рейсового автобуса, за рулем которого находился пьяный водитель. Об этом в воскресенье сообщила городская служба скорой помощи.

"Мы оказали помощь 20 пациентам и доставили 18 из них в больницу", – отмечается в сообщении службы скорой помощи.

Bus crashes into West Croydon bus station.. pic.twitter.com/ETADofbb9P — Aylin (@aaylinyilmaaz) 11 ноября 2018 г.

Как информировал Скотленд-Ярд, двухэтажный автобус, за рулем которого находился пьяный водитель, столкнулся с группой машин и въехал в автобусную остановку.

Как сообщалось, в румынском городе Брэила мужчина на автомобиле врезался в дверь торгового центра. В результате происшествия пострадали семеро человек, в том числе двое детей 11 и 13 лет.

Ранее в США гонщик врезался в толпу зрителей. Пострадало, по данным полиции, 11 человек. Шестеро травмированных были госпитализированы специальным транспортом, еще пятеро приехали в медучреждение собственным транспортом.

А на рок-фестивале PinkPop в городе Ланграафе в Нидерландах микроавтобус врезался в толпу пешеходов.