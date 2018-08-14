В Лондоне автомобиль врезался в ограждение у здания парламента

Сегодня, 10:30

Водителя задержали, несколько пешеходов получили травмы

Фото: Скриншот
Фото: Скриншот

В Лондоне легковой автомобиль врезался в ограждение у здания британского парламента, его водитель задержан. Соответствующее сообщение размещено на странице Скотленд-Ярда в Twitter. 

Инцидент произошел в 7:37 по местному времени (9:37 по Киеву).

"Находящийся за рулем автомобиля мужчина был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия. Несколько пешеходов получили травмы", – говорится в публикации.

Все улицы, прилегающие к Парламентской площади, в данный момент перекрыты для движения автотранспорта. На месте происшествия находятся вооруженные сотрудники полиции, кареты скорой помощи и пожарные машины.

Ранее на парламент Великобритании была совершена кибератака. Депутаты сообщили о хакерской атаке вечером 23 июня

Напомним, недавно в парламенте Великобритании нашли подозрительный пакет. Пока полиция проверяет содержимое пакета, двух людей доставили в больницу в качестве меры предосторожности.
ДТП, Великобритания, Лондон, парламент, наезд

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