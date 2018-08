В Лондоне автомобиль врезался в ограждение у здания парламента

В Лондоне легковой автомобиль врезался в ограждение у здания британского парламента, его водитель задержан. Соответствующее сообщение размещено на странице Скотленд-Ярда в Twitter.

Инцидент произошел в 7:37 по местному времени (9:37 по Киеву).

"Находящийся за рулем автомобиля мужчина был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия. Несколько пешеходов получили травмы", – говорится в публикации.

Все улицы, прилегающие к Парламентской площади, в данный момент перекрыты для движения автотранспорта. На месте происшествия находятся вооруженные сотрудники полиции, кареты скорой помощи и пожарные машины.

Scotland Yard: "At 0737hrs a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene." pic.twitter.com/hrh0qZgZL8