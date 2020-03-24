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В Лондоне, где от коронавируса умерло 130 человек, в метро очереди и давка: фото и видео

24 марта, 17:07

Денис Беспалов

Жители столицы Великобритании пока игнорируют призывы властей сидеть дома

Несмотря на предупреждения властей об опасности коронавируса и заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о введении в стране карантина, в лондонском метро в часы пик по-прежнему многолюдно.

Фото и видео давки в метро Лондона публикуют пользователи соцсетей и СМИ.

Транспортный профсоюз призвал сотрудников полиции вмешаться в происходящее и предотвратить давку на крупных станциях, сообщает BBC.

Мэр Лондона Садик Хан потребовал, чтобы работодатели позволили своим сотрудникам работать из дома.

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"Игнорирование этих правил означает еще больше потерянных жизней", – предупредил он.

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Давка в метро Лондона. Источник: REUTERS/TOMASZ MICHEWICZ

Как сообщается, в Лондоне от COVID-19 погибли 130 человек – это треть всех смертей от коронавируса в Великобритании.

Напомним, британский премьер Борис Джонсон распорядился ввести в стране карантин минимум на три недели из-за коронавируса.

Ранее СМИ со ссылкой на секретный отчет, подготовленный для британского правительства, писали, что эпидемия болезни, которую вызывает новый коронавирус, в Великобритании продлится до следующей весны и может привести к госпитализации 7,9 миллиона человек.

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Великобритания метро Лондон коронавирус

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