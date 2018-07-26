В Лондоне горело историческое здание: эвакуировали десятки людей

Вчера, 11:17

Причина пожара пока неизвестна, пожар возник на четвертом этаже

Фото: Скриншот
Фото: Скриншот

В Лондоне около сотни пожарных тушили пожар в пятиэтажном здании викторианской эпохи. Об этом сообщает газета Evening Standard.

Операция по тушению пожара началась в первые часы четверга. В район Вест Хэмпстед, в котором расположен элитный жилой комплекс Welbeck Mansions, где и произошел пожар, направили 15 пожарных машин и около сотни пожарных.

По предварительным данным, пожар возник на четвертом этаже здания, затем огонь перекинулся на крышу. Причина возгорания неизвестна.

Около 50 жителей здания эвакуировали, разместив их в ближайшем пабе и центре отдыха. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Напомним, 8 января во время пожара на крыше здания Trump Tower на Манхеттене в Нью-Йорке пострадали два человека. 

Также, в американском городе Гейтсвилл (штат Техас) на строительной площадке рядом с больницей прогремел мощный взрывОдин человек погиб, пострадали еще 12. 

Там взорвался генератор электроэнергии. В городе имели место массовые отключения электричества. В связи с инцидентом были эвакуированы люди из двух медицинских учреждений – самой больницы и расположенного по соседству дома престарелых. 
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