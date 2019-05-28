В Лондоне хотят провести новые переговоры с ЕС по условиям Brexit

В Брюсселе неоднократно подчеркивали, что ЕС не будет изменять положения достигнутой сделки

Джереми Хант. Фото: AFP

Великобритания должна заключить с Брюсселем новое соглашение об условиях выхода страны из Евросоюза. Об этом заявил во вторник глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант, информирует агентство Рейтер.

По его словам, согласованная премьер-министром Терезой Мэй сделка по Brexit нуждается в пересмотре, в особенности это касается механизма "бэкстоп" (режим поддержки пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit –Ред.) на острове Ирландия.

"Что нам необходимо сделать, так это создать новую переговорную команду. В ней должны быть не только члены правительства, но также и Демократической юнионистской партии (ДЮП) и European Research Group (ERG, "Юропиэн рисерч груп", группа тори во главе со сторонником "жесткого" Brexit Джейкобом Рисом-Моггом)", - сказал он, допустив возможность подключения к переговорам представителей Уэльса и Шотландии.

Депутаты Палаты общин ранее трижды проголосовали против проекта сделки по Brexit, которй Мэй удалось достичь на переговорах с европейскими лидерами в ноябре прошлого года. Впоследствии парламентарии одобрили две поправки к биллю о Brexit, потребовав от правительства убрать из текста соглашения с ЕC упоминание о "бэкстопе", который призван не допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией. Депутаты опасаются, что из-за "бэкстопа" Соединенное Королевство может навсегда оказаться привязанным к европейскому сообществу. В Брюсселе в связи с этим неоднократно подчеркивали, что ЕС не будет изменять положения достигнутой сделки.

Напомним, британский премьер-министр Тереза Мэй 24 мая объявила, что покинет должность лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который станет новым премьером.

Британские СМИ пишут, что процесс выбора нового лидера консерваторов может занять около шести недель.

Тереза Мэй возглавила правительство Великобритании 13 июля 2016 года после отставки своего предшественника Дэвида Кэмерона. Он сложил с себя полномочия премьера на фоне результатов референдума о Brexit.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Лондоне хотят провести новые переговоры с ЕС по условиям Brexit". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"