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В Лондоне катер с туристами врезался в знаменитый Вестминстерский мост

6 июля, 23:10

В результате столкновения никто не пострадал

Фото: соцсети
Фото: соцсети.

Прогулочный катер столкнулся с Вестминстерским мостом в Лондоне, после чего он был временно закрыт для движения автотранспорта и пешеходов. Об этом в воскресенье в "Твиттере" сообщил Скотленд-Ярд.

В полиции подчеркнули, что в результате столкновения никто не пострадал, а сам инцидент не связан с терроризмом.

Британские СМИ распространили фотографии, сделанные очевидцами, на которых видно, как судно не прошло по высоте через одну из арок моста и задело его конструкцию рубкой.

Напомним,  29 мая затонул прогулочный катер Hableany после столкновения с большим круизным судном Viking Sygin

Ранее в Будапеште из Дуная вытащили затонувший катер, обнаружили еще четыре тела


А в акватории Запорожья из катера, шедшего на большой скорости по Днепру, выпали двое человек, один из которых получил тяжелые ранения, попав под винт плавсредства, тело второго пострадавшего достали из реки спустя несколько часов. На место происшествия прибыли спасатели аварийно-спасательного отряда спецназначения ГСЧС, водная полиция, рыбинспекция.

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Тег видео, Лондон, мост, туристы, катер

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