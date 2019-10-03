В Лондоне климатические активисты устроили "кровавый" протест: яркие фотографии и видео

Фото: REUTERS/Simon Dawson

В Лондоне климатические активисты организации "Восстание вымирающих" использовали пожарную машину для разливания искусственной "крови" на фасад Здания казначейства в Вестминстере. Активисты подъехали к британскому казначейству на пожарной машине и начали распылять красную жидкость через шланг на здание, но в какой-то момент они потеряли контроль над шлангом.

"Восстание вымирающих" транслировало видео с места событий. Один из демонстрантов заявил: "Это символичное послание правительству, что у Великобритании на руках кровь". После проделки на пожарной машине стояли четверо активистов, на которых был плакат с надписью "Прекратите финансировать смерть климата". Ступени казны были пропитаны красной краской.

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По данным активистов, искусственная кровь была сделана из воды и пищевого красителя. Соответственно, отмыть ее не составит проблемы. Но не смотря на это, лондонская полиция арестовала двух человек по подозрению в преступном ущербе.

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Видео: Reuters

Напомним, ранее сообщалось, что 23 сентября в штаб-квартире ООН стартовал саммит по мерам в области изменения климата. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны перестать копать "глубокую климатическую яму", в которой находится планета Земля.

В рамках того же саммита министр охраны окружающей среды Японии Синдзиро Коидзуми призвал сделать защиту окружающей среды "сексуальной".

А шведская школьница Грета Тунберг раскритиковала мировых лидеров за нежелание бороться с глобальным потеплением. В августе 2019 года она пересекла на парусной яхте Атлантический океан, чтобы доплыть до Нью-Йорка и принять участие в саммите ООН.

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