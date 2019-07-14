В Лондоне машина врезалась в толпу людей

В результате аварии пострадали семь человек, у одного из них – перелом ноги

Фото: REUTERS/Simon Dawson.

Не менее семи человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей в Лондоне, где на этой неделе из-за аварии в диспетчерской башне остановил все полеты второй по загруженности аэропорт Британии Гатвик.

Инцидент случился в ночь на 14 июля возле отеля в районе Баттерси на юго-западе Лондона, пишет The Daily Star.

Прибывшие на место событий полицейские задержали семерых человек: троих – по подозрению в покушении на убийство и четверых — за нарушение общественного порядка.

По данным журналистов, один из пострадавших сломал ногу, он был доставлен в больницу.

В полиции утверждают, что не считают случившееся связанным с терроризмом.

Напомним, ранее в Лондоне мужчина умышленно врезался в автомобиль посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко. Сама дипломат при этом не пострадала, а виновник аварии оказался психически неуравновешенным.

Кроме того, как мы писали, в результате дорожно-транспортного происшествия в центральной части Лондона прошлым летом погиб личный врач королевы Великобритании Елизаветы II Питер Фишер.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Лондоне машина врезалась в толпу людей". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"