В Лондоне могут запретить рекламу фаст-фуда в транспорте

Сегодня, 18:40

Такой проект предложили в рамках борьбы с детским ожирением

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Лондонский мэр Садик Хан предложил запретить рекламу продуктов питания с высоким содержанием жира, холестерина, соли и сахара в транспортной сети города в рамках борьбы с ожирением у детей. Об этом сообщает AFP.

Мэр также предложил запретить открытие новых точек по продаже фаст-фудов на расстоянии ближе 400 метров от школ.

"Детское ожирение в Лондоне – это бомба замедленного действия, и я намерен решительно действовать ... Именно поэтому я предлагаю запретить рекламу вредной нездоровой пищи в метро и автобусной сети", – сказал Хан.

По официальным данным, почти 40% детей в Лондоне в возрасте от 10 до 11 лет имеют лишний вес или страдают ожирением. Великобритания уже запрещает рекламу продуктов питания и напитков с высоким содержанием жира, сахара и соли в средствах массовой информации, где более 25% аудитории составляют дети.

Ранее мы писали, что более 2 тыс. немецких врачей написали открытое письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель, министрам ее правительства и лидерам партий, призвав вести борьбу с излишним употреблением сахара на федеральном уровне.

Также с 6 апреля в Великобритании и Ирландии начал действовать налог на сладкие газированные напитки, содержащие более 5 г сахара на 100 мл. Чтобы избежать налога, многие производители заранее снизили содержание сахара в своей продукции.
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