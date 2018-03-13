В Лондоне нашли мертвым бизнес-партнера Березовского

В Лондоне в его собственном доме нашли мертвым российского бизнесмена Николая Глушкова, который был близким другом покойного олигарха Бориса Березовского.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, тело 68-летнего Глушкова нашли родственники в ночь на понедельник. Причина смерти пока неизвестна.

В 1990-х годах Глушков работал в российской государственной авиакомпании "Аэрофлот" и компании "ЛогоВАЗ" Березовского.

В 1999 году, когда Березовский бежал в Великобританию, Глушкову предъявили обвинение в отмывании денег и мошенничестве. Он провел пять лет в тюрьме и был освобожден в 2004 году.

В последние годы Глушков жил в Лондоне, где получил политическое убежище. В 2011 году он передал доказательства для судебного дела, возбужденного по представлению Березовского против российского олигарха Романа Абрамовича, который остался в хороших отношениях с Кремлем.

Напомним, 5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании приказала министрам подготовить мощный ответ по дипломатическим, экономическим и военным фронтам, чтобы наказать за случай в Солсбери, который министр внутренних дел Амбер Радд назвал "наглым и безрассудным актом".