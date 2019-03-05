В Лондоне откроется первая в Европе тюрьма для трансгендеров
СМИ окрестили ее "тюрьмой в тюрьме" и отметили, что это первое подобное исправительное учреждение в Европе
Женская тюрьма Даунвью на юге Лондона планирует в ближайшее время открыть на своей территории отдельное пространство для заключенных-трансгендеров. Об этом сообщила британская газета The Sunday Times.
СМИ окрестили ее "тюрьмой в тюрьме" и отметили, что это первое подобное исправительное учреждение в Европе. Трансгендеров разместят в здании, которое названо в честь британской феминистки Жозефины Батлер.
В блоке будут расположены 15 одиночных камер и одна двухместная. Здание обнесут забором, который будет отделять транс-тюрьму от остальных осужденных. Таким образом, трансгендеров полностью ограничат в контактах с женщинами.
Ожидается, что первые три заключенных прибудут до 3 марта. Вскоре планируется освободить все британские тюрьмы от трансгендеров и перевести их в Даунвью.
По словам собеседника издания, 320 заключенных-женщин "всерьез обеспокоены" прибытием транссексуалов-мужчин, почти половина из которых осуждена за преступления сексуального характера. Кроме того, врачи выразили опасения в связи с тем, что некоторые трансгендеры настаивали на переводе в новую тюрьму для того, чтобы оказаться поближе к женщинам.
Местные власти считают, что создание отдельного пространства "установит правильный баланс между обеспечением безопасности всех заключенных женщин и соблюдением прав трансгендеров". Ранее несколько тюремных отделений для транссексуалов были открыты в США.
Ранее мы писали, что несправедливо отсидевший в тюрьме 39 лет американец стал миллионером. Крейг Коули был осужден в 1978 году за убийство женщины и ее четырехлетнего сына.
Ранее американец, отсидевший в тюрьме 46 лет за преступление, которого не совершал, вышел на свободу после отмены приговора.
Также сообщалось об американце, который провел 17 лет в тюрьме за преступление, которое было совершено его двойником.
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