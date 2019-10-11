В Лондоне открылась галерея с картинами легендарного шимпанзе-художника Конго

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Его картины в свое время покупал Пабло Пикассо, а теперь он открыл персональную выставку в престижной лондонской галерее. Работы шимпанзе Конго, известного художника в мире животных, планируют продать за десятки тысяч евро. 55 экземпляров обезьяньего творчества выставил на продажу художник и ученый Десмонд Моррис, который более полувека назад и открыл талант примата.

Кадры из британских новостей в 1957 году, что облетели весь мир. Шимпанзе создает свои шедевры, предварительно попробовав краску. Художественный талант у обезьяны открыл зоолог Десмонд Моррис. Сегодня ученому 91 год. О первых шагах своего подопечного в искусстве он помнит до сих пор.

"Помню день, когда шимпанзе научился рисовать круг. Он так этим увлекся, начал выписывать круги по всему листу. Если я пытался забрать у него рисунок прежде чем он закончил – он кричал и бросался в истерику" – рассказывает Десмонд Моррис, зоолог и художник.

Конго прожил 10 лет и умер от туберкулеза. При жизни обезьяна создала более четырехсот полотен. Настоящая слава настигла шимпанзе уже после смерти – когда его картины приобрели Пабло Пикассо и Жоан Миро.

"Они приятны для глаза. Не кричащие, не противные – некое энергичное сочетание цветов. Все это идет еще и в сочетании с историей шимпанзе, потому Пикассо картины нравились" – говорит Луиза Бак, художественный критик.

В 2005 году три работы Конго продали на аукционе в Лондоне за 18 тысяч евро. Джеймс Мэйор, владелец галереи, где картины выставлены сейчас, говорит: большинство полотен Конго действительно того стоят

"В этом странном мире – где все только реалити шоу и фейковые новости, нам нужны такие открытия как этот настоящий художник".

Картины шимпанзе будут продавать в Лондоне с 3 по 19 декабря. Самую дешевую можно купить за полторы тысячи евро. Цены некоторых доходят и до шести с половиной.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии хотят предоставить обезьянам человеческие права. По мнению экспертов швейцарского аналитического центра по защите прав животных, наделение приматов определенным набором прав, позволит сохранить жизнь сотням шимпанзе, орангутангов и бонобо.

Напомним, шимпанзе научили играть в "камень, ножницы, бумага". В эксперименте участвовали семь обезьян. На установленном перед ними экране появлялись знаки бумаги и камня. Подопытным предлагали указать один из них. Верный выбор награждался угощением. Так продолжалось, пока животные не понимали, что нужно выбирать бумагу. После этого процесс повторялся для сочетаний камня с ножницами и ножниц с бумагой.

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