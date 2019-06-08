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В Лондоне отмечают день рождения королевы Елизаветы ІІ: стала известна программа праздника

8 июня, 12:20

Традиционно празднование проходит во вторую субботу июня

Фото: AFP

Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне. По традиции, официальный день рождения королевы торжественно отмечается во вторую субботу июня, хотя настоящий день рождения королева отметила еще 21 апреля.

От плаца экипаж Ее Величества проедет по улице Мэлл к Букингемскому дворцу. После этого королевская семья соберется на балконе монаршей резиденции, чтобы поприветствовать публику, участников парада и пилотов Королевских ВВС, которые пролетят над центром Лондона. В честь королевы также будет салют из 41-го артиллерийского орудия.

Как ожидают британские СМИ, супруга британского принца Гарри Меган Маркл появится на публике первый раз после родов. В то же время супруг Елизаветы II 97-летний герцог Эдинбургский Филип может пропустить парад.

Стоит отметить, что ее Величество не праздновала настоящее день рождения публично, а провела этот день со своими родственниками, которые успели ее поздравить во время пасхального богослужения.

Напомним, второго июня Великобритания отмечала 66-летее со дня коронации Елизаветы ІІ. Коронацию впервые транслировали по телевидению, поэтому событие стало самым зрелищным в истории страны XX века. На тот момент королева уже состояла в браке с принцем Филиппом и вместе с мужем стала править Британией.

О рекордах Елизаветы II смотрите более детально в сюжете:

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Тег Великобритания, Елизавета II, День рождения, монарх, королева Елизавета II

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