В Лондоне озвучили позицию по торговым переговорам с ЕС

Великобритания предупредила, что готова прекратить в июне переговоры по поводу будущих торговых отношений с европейским сообществом, если на них не будет достигнут достаточный прогресс. Об этом говорится в опубликованном программном документе по поводу приоритетов Лондона на переговорах, которые должны стартовать 2 марта.

"Великобритания намерена работать быстро и решительно, проведя необходимое количество переговорных раундов от настоящего момента до июньской встречи высокого уровня, чтобы добиться этого (заключения соглашения о свободной торговле с ЕС – Ред.), - отмечается в 36-страничном документе. - Правительство надеется, что к тому времени основные контуры соглашения будут ясны, и что его можно будет быстро заключить к сентябрю. Если этого не произойдет к июньской встрече, правительству придется решить, стоит ли Великобритании переключить свое внимание с переговоров и сфокусироваться исключительно на продолжении внутренних приготовлений к завершению переходного периода упорядоченным порядком".

Таким образом, Лондон дал понять, что при отсутствии прогресса к июню страна может начать подготовку к тому, чтобы с 1 января 2021 года начать торговать с Евросоюзом по нормам Всемирной торговой организации, то есть с применением всех тарифов.

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Великобритания официально покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца 2020 года, в ходе которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За этот период стороны должны договориться о будущих отношениях, в первую очередь о порядке двусторонней торговли. Как говорится в опубликованном в четверг документе, продлевать переходный период Лондон не намерен.

При этом Великобритания предупредила, что не согласится с требованиями, чтобы законы королевства "были приведены в соответствие с законами ЕС, (требованиями) институтов ЕС, в том числе Европейского суда, или распространялись на территорию Великобритании".

В документе также фиксируется намерение Лондона достичь с ЕС соглашения о свободной торговле наподобие того, которое у Евросоюза действует с Канадой. Договоренность по канадскому образцу позволяет осуществлять практически полностью беспошлинную торговлю, но вводит ряд таможенных проверок товаров и не распространяется на важный для Великобритании рынок услуг.

Напомним, 31 января Великобритания совершила исторический шаг: она вышла из Евросоюза, членом которого была с 1973 года, когда он еще носил название Европейского экономического сообщества.

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