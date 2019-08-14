В Лондоне полицейский автомобиль сбил пешехода

Фото: REUTERS/Jon Super

Полицейский автомобиль сбил женщину в западной части Лондона. Об этом сообщила радиостанция LBC.

По ее данным, инцидент произошел около 21:55 во вторник Пострадавшая была доставлена в больницу. Подробности о ее состоянии не приводятся.

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В воскресенье вечером под Киевом произошло масштабное ДТП с легковушкой и маршруткой. Два человека погибли на месте, почти два десятка — с травмами. К трагедии привели спешка и невнимательность на дороге.

Несколько карет скорых, пожарные машины, полиция, разбросанные по дороге продукты — такую картину наблюдали водители вечером 11 августа на Одесской трассе в селе Глеваха. Микроавтобус Mercedes Sprinter, в салоне которого находилось 18 пассажиров, выполнял рейс по маршруту Белая Церковь — Киев. По дороге он притормозил на остановке у села, и в этот момент в него на полном ходу врезалась легковушка Volkswagen. На видео, снятом за секунду до аварии, видно, что она летела в крайнем правом ряду на большой скорости. Удар был таким мощным, что у маршрутки разворотило всю заднюю часть, ее отбросило на несколько метров и развернуло поперек дороги.

К счастью, другие участники движения успели вовремя остановиться и не врезались в нее, иначе последствия были бы еще плачевнее. В груду металла превратилась и передняя часть Volkswagen. 57-летний водитель легковушки выжил благодаря сработавшей подушке безопасности. А вот две пассажирки авто, жительницы села Бородянка, погибли на месте.

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