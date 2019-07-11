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В Лондоне полиция задержала мужчину, пытавшегося проникнуть внутрь Букингемского дворца

11 июля, 00:09

Королева Елизавета II находилась во дворце и спала, когда нарушитель проник на территорию резиденции

Фото: Wikipedia

Полиция Лондона задержала мужчину, который в ночь на среду перебрался через ограду Букингемского дворца и попытался проникнуть внутрь. Стражи правопорядка не считают данный инцидент попыткой теракта.

"Двадцатидвухлетний мужчина был задержан в среду, 10 июля, около двух часов ночи сотрудниками отвечающего за охрану королевских и высокопоставленных особ подразделения столичной полиции", — заявил представитель Скотленд-Ярда.

Королева Елизавета II находилась во дворце и спала, когда нарушитель проник на территорию резиденции. 37 лет назад — 9 июля 1982 года — во дворец проник 33-летний маляр Майкл Фейган, который долгое время бродил по комнатам и был схвачен только после того, как вошел в спальню королевы, где она в тот момент находилась. Нашумевшая история считается самым большим из промахов, допускавшихся охраной британского монарха, и источник газеты не исключает, что задержанный мужчина мог быть подражателем Фейгана.

Ранее мы также писали, что Елизавета II в посетила церковную службу в стильном наряде.

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Тег Елизавета II, нарушитель, букингемский дворец

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Источник:

ТАСС

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