В Лондоне появился балет без единой светлокожей балерины

Для полноты образа порхают танцовщицы в пуантах подходящих им цветов – черных или бронзовых

В Лондоне появилась не совсем обычная балетная труппа – "Черный балет", где все танцовщицы темнокожие. К тому же, в репетиционном зале и на сцене они порхают в пуантах, сделанных специально для них – темная обувь гармонично сочетается с цветом кожи.

"Когда я впервые надела темные пуанты, ощутила счастье. Хочется танцевать и танцевать все лучше. Помню свои первые розовые пуанты. Они не только были очень твердыми, но и совсем не подходили к цвету кожи", – говорит одна из балерин.

Заказ для балерин "Черного балета", в котором также танцуют девушки азиатского происхождения, выполнила старейшая в Лондоне фабрика по изготовлению пуантов. Там их, как и столетия назад, делают вручную и только из натуральных материалов. Для темнокожих балерин сшили пуанты двух цветов – коричневого и бронзового.

"Я росла с убеждением, что балетные традиции не стоит нарушать. Но времена меняются, и мы – с ними. Балетом увлекаются люди с разным цветом кожи. Так почему бы нам не танцевать в темных пуантах, которые нам подходят", – говорит другая участница балета.

Язык балета универсален, говорят девушки. А талант – всегда яркий, вне зависимости от цвета кожи.

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