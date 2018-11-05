В Лондоне появился балет без единой светлокожей балерины

Сегодня, 02:19

Для полноты образа порхают танцовщицы в пуантах подходящих им цветов – черных или бронзовых

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Лондоне появилась не совсем обычная балетная труппа – "Черный балет", где все танцовщицы темнокожие. К тому же, в репетиционном зале и на сцене они порхают в пуантах, сделанных специально для них – темная обувь гармонично сочетается с цветом кожи.

"Когда я впервые надела темные пуанты, ощутила счастье. Хочется танцевать и танцевать все лучше. Помню свои первые розовые пуанты. Они не только были очень твердыми, но и совсем не подходили к цвету кожи", – говорит одна из балерин.

Заказ для балерин "Черного балета", в котором также танцуют девушки азиатского происхождения, выполнила старейшая в Лондоне фабрика по изготовлению пуантов. Там их, как и столетия назад, делают вручную и только из натуральных материалов. Для темнокожих балерин сшили пуанты двух цветов – коричневого и бронзового.

"Я росла с убеждением, что балетные традиции не стоит нарушать. Но времена меняются, и мы – с ними. Балетом увлекаются люди с разным цветом кожи. Так почему бы нам не танцевать в темных пуантах, которые нам подходят", – говорит другая участница балета.

Язык балета универсален, говорят девушки. А талант – всегда яркий, вне зависимости от цвета кожи.

Напомним, что популярный сериал "Острые козырьки", может получить и полнометражное воплощение, став фильмом, балетом и мюзиклом.

Также мы сообщали о таком довольно необычном для нас, но уже привычном для Америки явлении, как балетные классы для бодибилдеров.
Великобритания, Лондон, балет, балерина, темнокожий, танец
Источник:

"Сегодня"

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