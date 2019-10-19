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В Лондоне проходит массовая демонстрация противников Brexit

19 октября, 22:03

Протестующие радостно приветствовали поддержку поправки Летвина депутатами Палаты общин

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В Лондоне проходит демонстрация противников Brexit, требующих вынести вопрос о выходе страны из ЕС на повторный референдум.

Об этом сообщает ВВС.

"Протестующие радостно приветствовали поддержку поправки Летвина депутатами Палаты общин", – говорится в сообщении.

Тысячи противников Brexit со всех уголков Великобритании собрались сегодня на марш "Народное голосование", который начался на Парк-лейн и закончился на Парламентской площади.

Демонстранты выступают за проведения нового всеобщего референдума относительно выхода страны из ЕС.

Как сообщалось, парламент Великобритании собрался в субботу, 19 октября, для решения дальнейшей судьбы соглашения о выходе страны из Европейского Союза. В ходе обсуждения нового соглашения по Brexit Палата общин приняла поправку, внесенную исключенным из Консервативной партии депутатом Оливером Летвином, предусматривающую новую отсрочку Brexit. Таким образом было решено, что правительство не может выносить соглашение с ЕС на голосование, пока не будут приняты все законы, необходимые для оформления упорядоченного выхода из ЕС в намеченный срок 31 октября.

Между тем, после решения парламента Великобритании отложить голосование по соглашению о Brexit в Европейской комиссии призвали британское правительство как можно быстрее проинформировать Брюссель о дальнейших шагах.

Все подробности в спецтеме Brexit

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