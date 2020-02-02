В Лондоне произошел теракт: есть раненые, видео с места атаки

Неизвестный мужчина набросился на прохожих с ножом на юге города

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Peter Nicholls

Не успели жители британской столицы забыть ноябрьский теракт на Лондонском мосту, как в городе случилась новая атака, в результате которой пострадали несколько человек.

Как сообщили в Скотленд-Ярде, днем 2 февраля в районе Стретем мужчина напал на прохожих с ножом. Подоспевшие полицейские ликвидировали злоумышленника. Случившееся уже признали террористическим актом.

"В Стретеме вооруженные полицейские застрелили мужчину. На данном этапе предположительно несколько человек получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом", – говорится в кратком коммюнике.

Место атаки было оцеплено. Прибывшие медики оказывают помощь потерпевшим.

Прочие подробности случившегося пока что неизвестны, однако очевидцы опубликовали видео с места событий.

Напомним, в прошлом году 29-летний выходец из Судана Салих Хатер совершил теракт в центре Лондона – на автомобиле Ford Fiesta он врезался в ограждение у здания парламента Соединенного Королевства, перед этим сбив нескольких человек. Двое пострадавших были доставлены с травмами в больницы, третьему помощь была оказана на месте происшествия.

А в 2017 году в британском Манчестере произошел взрыв во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Жертвами теракта стали не менее 22 человек и еще почти 120 пострадали. Ответственность за атаку на себя взяли боевики ИГИЛ.

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