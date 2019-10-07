В Лондоне прошел яркий экопротест: фото и видео

В британской столице прошла новая акция экологического движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"), участники которого ранее облили красной краской Министерство финансов Соединенного Королевства.

На этот раз демонстранты прошли маршем по центру Лондона и перекрыли набережную Виктории, расположенную рядом с Министерством обороны Великобритании. Об этом сообщает Associated Press.

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В результате сотрудники полиции задержали 135 человек, включая 81-летнюю активистку Сару Лейсенби.

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Аналогичные протесты проходили в этот день и во многих европейских столицах, включая Мадрид, Берлин, Амстердам и другие города. В некоторых из них экоактивистов также задержали.

Напомним, в прошлом месяце активисты Greenpeace провели акцию протеста в Берлине, приуроченную к визитоу министра окружающей среды Бразилии Рикардо Саллеса. Они оделись в ярко-желтые комбинезоны и скандировали: "Нет сделкам с климатическими преступниками!"

Кроме того, "Сегодня" сообщали о впечатлившем многих выступлении на открытии климатического саммита ООН в Нью-Йорке 16-летней шведки Греты Тунберг. Девочка высказала все, что думает об ООН и происходящем в мире, и жестко раскритиковала мировых лидеров.

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