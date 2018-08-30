В Лондоне сделали важное заявление по Brexit

Великобритания считает возможным достижение соглашения о дальнейшем сотрудничестве с Евросоюзом (ЕС) по итогам переговоров по вопросу Brexit. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант перед открытием в Вене двухдневной неформальной встречи глав МИД государств ЕС, информирует агентство Пресс Ассошиэйшн.

"Наша задача здесь – убедиться в наличии политической воли всех сторон. Мы считаем возможным прийти к соглашению. Мы думаем, что это в интересах как Евросоюза, так и Великобритании, однако эта работа потребует огромных усилий в течение недель, которые у нас сейчас остались", – сказал он.

Ранее главный переговорщик ЕС Мишель Барнье заявил, что Евросоюз должен быть готовым к сценарию, при котором Брюссель и Лондон не смогут достичь соглашения по выходу Великобритании из состава сообщества. Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб при этом выразил надежду, что сделку удастся заключить к октябрю, как запланировано сторонами. Однако источники агентства Блумберг не исключают, что крайний срок заключения соглашения по Brexit будет сдвинут на ноябрь.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что при любом варианте с Brexit будут проблемы.