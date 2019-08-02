В Лондоне установили часы с обратным отсчетом до Brexit: фото

В кабинете премьер-министра Великобритании установили часы, которые ведут обратный отсчет до Brexit, запланированного на 31 октября. Об этом сообщает Sky News.
Стоимость часов составляет 500 фунтов стерлингов.
Как отмечается, аналогичные часы повесили в штаб-квартире Консервативной партии, над ними – надпись: "Мы реализуем Brexit и выйдем с ЕС".
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей первой речи на посту главы правительства обещал, что страна в любом случае покинет ЕС 31 октября. Он также выразил уверенность, что в ходе переговоров с европейскими лидерами ему удастся достичь новой сделки по Brexit, которая будет в большей степени соответствовать интересам страны, чем проект того договора, который согласовало с Брюсселем правительство его предшественницы Терезы Мэй.
Однако чтобы помешать вывести Соединенное Королевство из Евросоюза без сделки с Брюсселем, нижняя палата британского парламента приняла поправку к закону о самоуправлении в Северной Ирландии - если Джонсон приостановит работу парламента, депутаты все равно соберутся и смогут принимать законы, чтобы не допустить "жесткого Brexit".
23 июля экс-министр иностранных дел и мэр Лондона Борис Джонсон официально возглавил правящую Консервативную партию Великобритании и вместе с этим получил право сформировать свое правительство.
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