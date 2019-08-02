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В Лондоне установили часы с обратным отсчетом до Brexit: фото

Вчера, 11:58

Одни часы установили в резиденции премьера, другие - в офисе Консервативной партии

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Фото: REUTERS/Hannah McKay

В Лондоне установили часы с обратным отсчетом до Brexit: фото https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/brexit%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/brexit%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Евросоюз Одни часы установили в резиденции премьера, другие - в офисе Консервативной партии

В кабинете премьер-министра Великобритании установили часы, которые ведут обратный отсчет до Brexit, запланированного на 31 октября. Об этом сообщает Sky News.

Стоимость часов составляет 500 фунтов стерлингов.

Как отмечается, аналогичные часы повесили в штаб-квартире Консервативной партии, над ними – надпись: "Мы реализуем Brexit и выйдем с ЕС".

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Часы-Brexit. Фото: twitter.com/Conservatives

Часы-Brexit. Фото: twitter.com/Conservatives

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Фото: Getty Images

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей первой речи на посту главы правительства обещал, что страна в любом случае покинет ЕС 31 октября. Он также выразил уверенность, что в ходе переговоров с европейскими лидерами ему удастся достичь новой сделки по Brexit, которая будет в большей степени соответствовать интересам страны, чем проект того договора, который согласовало с Брюсселем правительство его предшественницы Терезы Мэй.

Однако чтобы помешать вывести Соединенное Королевство из Евросоюза без сделки с Брюсселем, нижняя палата британского парламента приняла поправку к закону о самоуправлении в Северной Ирландии - если Джонсон приостановит работу парламента, депутаты все равно соберутся и смогут принимать законы, чтобы не допустить "жесткого Brexit".

23 июля экс-министр иностранных дел и мэр Лондона Борис Джонсон официально возглавил правящую Консервативную партию Великобритании и вместе с этим получил право сформировать свое правительство. 

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Великобритания Евросоюз джонсон Brexit

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