Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,22
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В Лондоне задержали мужчину, который протаранил машину посла Украины

Сегодня, 13:35

Сейчас мужчина находится в центральном полицейском участке Лондона

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes.

В Лондоне правоохранители взяли под стражу мужчину, который напал на служебный автомобиль посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко. Об этом сообщает пресс-служба Скотланд-Ярда.

"Мужчина в возрасте 40 лет был арестован по подозрению в покушении на убийство сотрудников полиции и нанесении ущерба", – указывается в сообщении.

Отмечается, что в качестве меры пресечения его сначала доставили в центральную больницу Лондона, однако было установлено, что он не получил никаких травм при задержании. На данный момент он находится в центральном полицейском участке Лондона.

Главный суперинтендант Энди Уокер из специализированного командования по огнестрельному оружию прокомментировал событие: "Как стандартная процедура, сейчас проводится расследование по факту разряда полицейского огнестрельного оружия во время этого инцидента. Хотя это имеет место, я хотел бы отдать должное офицеру, который участвовал в этом инциденте, отреагировал сегодня утром и подверг себя опасности, как и каждый день, чтобы обезопасить жителей Лондона".

Инцидент не рассматривается как террористический.

Напомним, что ранее Президент Украины Петр Порошенко назначил нового посла Украины в Египте. Им стал Евгений Микитенко, который раньше был послом Украины в Катаре.

Также Петр Порошенко назначил нового украинского посла в Государстве Кувейт. "Назначить Балануцу Александра Александровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Государстве Кувейт", – говорится в документе.

В 2016-2019 годах Балануца работал консулом-руководителем Консульства Украины в городе Дубай, ОАЭ.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег ДТП, Лондон, Британия, Посол Украины

Вы сейчас просматриваете новость " В Лондоне задержали мужчину, который протаранил машину посла Украины". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Атака у посольства Украины в Британии: известны новые подробности

Сегодня, 11:37

Перед тем, как несколько раз въехать в автомобиль украинского дипломата, злоумышленник громко слушал украинскую музыку

Смертельное ДТП в Ровенской области – мотоциклист скончался в карете скорой помощи

Сегодня, 13:09

Водитель мотоцикла погиб в карете скорой помощи

В Лондоне мужчина умышленно протаранил машину посла Украины, появилось видео

Вчера, 18:20

В Великобритании мужчина напал на автомобиль посла Украины

В Таиланде погибли 46 человек в результате ДТП в первый день новогодних каникул

12 апреля, 11:40

Как и в предыдущие годы, самыми распространенными причинами аварий стали вождение в состоянии алкогольного опьянения

30 млн просмотров! Выступление американской гимнастки

Жена Марио Гётце приняла участие в горячей фотосессии

Миграция наоборот: почему IT-шники возвращаются в Украину

Известный нардеп впервые стала мамой

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Как украинцев обманывают на карточных расчетах

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО

Ксения Собчак и Константин Богомолов больше не скрывают роман

Гол Месси признан лучшим в истории Барселоны (видео)

Маленькая китаянка, переходившая дорогу, растрогала водителя
Загрузка...

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

Вчера, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

Вчера, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

Вчера, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Боец "Бандера": Когда мучает вопрос, что дала мне Украина, спросите себя, что сделали вы (укр.)

12 апреля, 07:38

Львовянин, который ушел на фронт добровольцем в 19 лет и был ранен на войне, вернулся к мирной жизни и хочет увидеть мир

Константин Богомолов впервые высказался о Ксении Собчак

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности