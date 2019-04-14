В Лондоне задержали мужчину, который протаранил машину посла Украины

Сейчас мужчина находится в центральном полицейском участке Лондона

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes.

В Лондоне правоохранители взяли под стражу мужчину, который напал на служебный автомобиль посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко. Об этом сообщает пресс-служба Скотланд-Ярда.

"Мужчина в возрасте 40 лет был арестован по подозрению в покушении на убийство сотрудников полиции и нанесении ущерба", – указывается в сообщении.

Отмечается, что в качестве меры пресечения его сначала доставили в центральную больницу Лондона, однако было установлено, что он не получил никаких травм при задержании. На данный момент он находится в центральном полицейском участке Лондона.

Главный суперинтендант Энди Уокер из специализированного командования по огнестрельному оружию прокомментировал событие: "Как стандартная процедура, сейчас проводится расследование по факту разряда полицейского огнестрельного оружия во время этого инцидента. Хотя это имеет место, я хотел бы отдать должное офицеру, который участвовал в этом инциденте, отреагировал сегодня утром и подверг себя опасности, как и каждый день, чтобы обезопасить жителей Лондона".

Инцидент не рассматривается как террористический.

Напомним, что ранее Президент Украины Петр Порошенко назначил нового посла Украины в Египте. Им стал Евгений Микитенко, который раньше был послом Украины в Катаре.

Также Петр Порошенко назначил нового украинского посла в Государстве Кувейт. "Назначить Балануцу Александра Александровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Государстве Кувейт", – говорится в документе.

В 2016-2019 годах Балануца работал консулом-руководителем Консульства Украины в городе Дубай, ОАЭ.

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