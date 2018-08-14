В Лондоне женщина родила ребенка прямо во время ДТП

В Лондоне женщина родила прямо во время аварии. По неизвестным пока причинам – перевернулся пассажирский автобус. У беременной женщины от стресса – начались схватки.

Роды прошли без осложнений. Роженица и младенец чувствуют себя хорошо. Всего в этой аварии – пострадал 31 человек, среди них – семь детей. На трассе образовалась пробка длиной 11 километров.

Напомним, это далеко не первый подобный случай. К примеру, в Париже мальчик родился прямо в одной из городских электричек.

Ранее пассажирка родила девочку в поезде Киев — Мариуполь в ночь на субботу, она с младенцем доставлена в роддом города Запорожье. Ночью к проводнику вагона обратилась беременная пассажирка с жалобой на острую боль в животе. Проводницы сообщили об этом машинисту, вызвали "скорую" и оказали пассажирке необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что 38-летняя пассажирка поезда Львов – Ровно родила прямо в пути. Схватки начались преждевременно. Доехать до ближайшей станции не успели. Поэтому, принимать роды пришлось всем вагоном.