В лондонском аэропорту остановили все полеты

Сбой в диспетчерской башне вызвал проблемы в работе всего аэропорта

Фото: Getty Images

Второй по загруженности аэропорт Британии Гатвик остановил все полеты из-за "проблемы с системой контроля воздушного движения".

Об этом сообщает Independent со ссылкой на заявление руководства аеропорта.

"Ми работаем з ANS, нашим поставщиком управления воздушным движением, чтобы решить эту проблему как можно быстрее. Мы приносим извинения пассажирам и советуем обратиться в свою авиакомпанию либо проверять на нашей страничке последнюю информацию о рейсах", - говорится в сообщении.

Сообщается, что проблема возникла в диспетчерской башне.

Как известно, в Гатвике — наиболее загруженная взлетно-посадочная полоса в мире, со взлетом, либо посадкой каждые 80 секунд в часы пик.

Позже стало известно, что по состоянию на 20:20 (по Киеву) среды, 10 июля рейсы снова возобновлены после имевших ранее место неполадок в системах управления воздушным движением диспетчерской вышки.

"В течение того времени, которое понадобится нам для возвращения к нормальному режиму работы, пассажирам рекомендуется уточнять у авиакомпаний статус своих рейсов до того, как ехать в аэропорт. Мы хотели бы принести свои извинения за любые задержки, с которыми вы могли столкнуться сегодня вечером", — говорится в тексте сообщения.

В общей сложности самолеты не приземлялись в Гатвике и не вылетали из аэропорта около полутора часов.

Как известно, в Лондоне аэропорт Гатвик временно приостановил все полеты после того, как на его территории обнаружили два дрона.

Кроме того, ранее в Германии один из терминалов аэропорта Мюнхена закрыли после проникновения неизвестного в зону безопасности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В лондонском аэропорту остановили все полеты". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"