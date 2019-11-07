В лондонском театре обвалился потолок: есть пострадавшие

Видео: Reuters

Несколько человек получили небольшие травмы после того, как кусок потолка обвалился в театре Пикадилли в Лондоне посреди спектакля.

Об этом сообщает Sky News.

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Инцидент произошел, когда шел спектакль "Смерть коммивояжера". Очевидцы сообщают, что перед обрушением слышали звук капающей воды.

Полиция эвакуировала всех зрителей из театра.

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Напомним, что в Украине, дом в Дрогобыче, который похоронил под собой восемь жильцов, снесут. Дом возвели некачественно, он почти не имеет фундамента, доложили после трагедии специалисты. По заключению экспертизы, причиной обвала было разрушение несущей стены в подвале.

Сейчас на месте трагедии, со всех сторон, – высокий забор. Территорию круглосуточно охраняет полиция. Дом, который обрушился 28 августа, уже через неделю признали непригодным для проживания. Его планируют снести методом контролируемого подрыва.

Местные власти обещали до 15 октября найти для людей, которые потеряли свои квартиры, новое жилье. Но жители дома до сих пор остаются без постоянной крыши над головой. Ни одного квадратного метра до сих пор не приобрели.

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