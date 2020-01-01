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В лондонской галерее вандал атаковал картину с возлюбленной Пикассо

1 января, 04:38

Суд отправил подозреваемого, который своей вины не признал, под стражу

Один из посетителей лондонской галереи Tate Modern повредил картину Пабло Пикассо "Бюст женщины".

Об этом сообщает BBC.

"Мужчину обвинили в уголовном правонарушении в связи с повреждением картины Пикассо стоимостью 20 миллионов фунтов стерлингов в галерее искусств Tate Modern в Лондоне", – говорится в сообщении.

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Суд отправил подозреваемого, который своей вины не признал, под стражу до предварительного слушания, намеченного на 30 января. В залоге ему отказали.

Галерея не уточняет, какой именно ущерб причинен картине – сообщается только о том, что она была сорвана со стены. Пресс-секретарь галереи заявил: "Полотном занимается наш отдел сохранения произведений искусства для экспертной оценки нанесенного ущерба".

Картину "Бюст женщины" Пикассо написал в Париже в мае 1944 года в последние месяцы нацистской оккупации. Считается, что на ней изображена любовница художника Дора Маар.

Ранее в Третьяковской галерее посетитель разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" и повредил ее.

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