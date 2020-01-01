В лондонской галерее вандал атаковал картину с возлюбленной Пикассо

Один из посетителей лондонской галереи Tate Modern повредил картину Пабло Пикассо "Бюст женщины".
Об этом сообщает BBC.
"Мужчину обвинили в уголовном правонарушении в связи с повреждением картины Пикассо стоимостью 20 миллионов фунтов стерлингов в галерее искусств Tate Modern в Лондоне", – говорится в сообщении.
Суд отправил подозреваемого, который своей вины не признал, под стражу до предварительного слушания, намеченного на 30 января. В залоге ему отказали.
Картину "Бюст женщины" Пикассо написал в Париже в мае 1944 года в последние месяцы нацистской оккупации. Считается, что на ней изображена любовница художника Дора Маар.
Ранее в Третьяковской галерее посетитель разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" и повредил ее.
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