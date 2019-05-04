В Люксембурге простились в бывшим главой государства – великим герцогом Жаном

Герцог Жан был главой государства с 1964 по 2000 год

































В соборе Нотр-Дам Люксембурга состоялась церемония прощания с великим герцогом Жаном. Туда прибыл председатель Европейской комиссии и бывший премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер.

Напомним, бывший глава государства – великий герцог Люксембургский Жан умер 23 апреля в возрасте 98 лет. Великий герцог Жан был представителем Пармских Бурбонов. Он сменил во главе Люксембурга великую герцогиню Шарлотту 12 ноября 1964 года.

Великий герцог Люксембургский отрекся и передал корону Анри еще в октябре 2000 года, при этом сохранив все свои титулы. Церемония проходила в присутствии представителей европейских монархических семей и правительств ряда зарубежных стран. Бельгийский королевский двор был представлен значительной делегацией во главе с королем Филиппом и королевой Матильдой.

Также мы сообщали, что в Японии состоялась церемония восшествия на престол нового императора. Им стал наследник Акихито, 59-летний Нарухито. Церемония восхождения на престол прошла первого мая в Императорском дворце. В первом обращении к нации после наследования престола Нарухито пообещал действовать в соответствии с Конституцией и выполнять свои обязанности символа государства и народа в качестве монарха, "постоянно думая о людях и находясь на их стороне".

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