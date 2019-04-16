В Мадриде из небоскреба экстренно эвакуируют людей из-за угрозы взрыва
Небоскреб "Торреспасио", в котором проводится операция, – четвертое по высоте здание в Испании и 24-е – в Европе
Полиция Испании, пожарные и экстренные службы проводят эвакуацию людей из одного из небоскребов Мадрида из-за сообщения о вероятности взрыва. Как сообщает во вторник газета А-бэ-сэ, в здании находятся посольства Соединенного Королевства, Канады, Австралии и Нидерландов.
По информации издания, сообщение о бомбе поступило в 12:25 по местному времени.
Небоскреб "Торреспасио", в котором проводится операция, – четвертое по высоте здание в Испании и 24-е – в Европе. Его высота составляет 235 метров. Всего в здании 57 этажей.
Ранее сообщалось, что полиция ФРГ эвакуировала людей из ратуш в шести германских городах после поступления анонимных угроз применения насилия.
По предварительным данным, эвакуация прошла в городах Аугсбург, Геттинген, Кайзерслаутерн, Хемниц, Нойнкирхен и Рендсбург.
Ранее мы также сообщали, что полиция частично эвакуировала аэропорт "Схипхол" в Амстердаме из-за угрозы взрыва бомбы.
По данным аэропорта, эвакуация была проведена после того, как находящийся в здании аэропорта мужчина заявил, что у него есть бомба. Были жвакурированы пассажиры, которые находились в одном из залов для вылетов.
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