В Мадриде из небоскреба экстренно эвакуируют людей из-за угрозы взрыва

Небоскреб "Торреспасио", в котором проводится операция, – четвертое по высоте здание в Испании и 24-е – в Европе

Фото: AFP

Полиция Испании, пожарные и экстренные службы проводят эвакуацию людей из одного из небоскребов Мадрида из-за сообщения о вероятности взрыва. Как сообщает во вторник газета А-бэ-сэ, в здании находятся посольства Соединенного Королевства, Канады, Австралии и Нидерландов.

По информации издания, сообщение о бомбе поступило в 12:25 по местному времени.

Небоскреб "Торреспасио", в котором проводится операция, – четвертое по высоте здание в Испании и 24-е – в Европе. Его высота составляет 235 метров. Всего в здании 57 этажей.

Ранее сообщалось, что полиция ФРГ эвакуировала людей из ратуш в шести германских городах после поступления анонимных угроз применения насилия.

По предварительным данным, эвакуация прошла в городах Аугсбург, Геттинген, Кайзерслаутерн, Хемниц, Нойнкирхен и Рендсбург.

Ранее мы также сообщали, что полиция частично эвакуировала аэропорт "Схипхол" в Амстердаме из-за угрозы взрыва бомбы.

По данным аэропорта, эвакуация была проведена после того, как находящийся в здании аэропорта мужчина заявил, что у него есть бомба. Были жвакурированы пассажиры, которые находились в одном из залов для вылетов.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.