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В Мадриде объявили войну попугаям: видео

10 октября, 17:29

Популяция диких и очень агрессивных птиц выросла втрое за три года

Шумные, агрессивные и угрожают здоровью людей. Войну попугаям объявили власти Мадрида. Дикие птицы, которых в свое время завезли из Аргентины, донимают жителям испанской столицы уже с десяток лет. Но за последние три года их популяция выросла втрое. По последним оценкам, зеленых попугаев-монахов в Мадриде 12000. Жалоб на них только за полгода городская власть получила две сотни. Специалисты планируют не только отлавливать птиц, но и стерилизовать их гнезда, чтобы не было потомства. Всю популяцию власть обещает не истреблять.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что нью-йоркское кладбище Грин Вуд облюбовали редкие попугаи-монахи. Как и когда здесь появились эти аргентинские птицы, точно не знает никто. По словам руководства кладбища, из-за экзотических птиц здесь увеличилось количество посетителей.

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Мы также писали о том, что в Нидерландах попугай стал соучастником преступления. Птица сидела на плече своего владельца, когда тот попался на краже. Согласно местным правилам, птицу также доставили в участок.

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Мадрид популяция птицы попугай

Источник: Сегодня

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