В Мадриде тела умерших от коронавируса будут складывать на крытом катке

Количество смертей из-за вируса перевалило за тысячу и мест в морге не хватает

Мадрид (Испания), куда ранее доставили партию медицинских масок из Украины, собирается использовать городской крытый каток в качестве импровизированного морга для хранения тел жертв коронавируса.

В торговом центре Palacio de Hielo размещен каток олимпийских размеров площадью 1800 квадратных метров. Администрация центра предложила использовать его как морг.

Отмечается, что нецелевое использование ледяной площади будет происходить в координации с правительством региона Мадрид и военными чрезвычайными подразделениями, которые были развернуты по всей территории Испании на прошлой неделе с целью помощи в борьбе с эпидемией коронавируса.

Реклама

По данным Reuters, количество жертв COVID-19 перевалило за 1263. А всего случаев заражения зафиксировано 10575, о чем сообщают власти столицы Испании.

В тренде Соратник Горбачева объяснил, почему руководство России оказалось в крайне сложной ситуации

Ранее в элитной мадридской школе, где учатся дети испанского короля – 14-летняя наследница престола принцесса Леонор и 12-летняя инфанта София, зафиксировали один случай заражения коронавирусом.

Также стало известно, что супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама