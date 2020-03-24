Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,11
30,25

В Мадриде тела умерших от коронавируса будут складывать на крытом катке

24 марта, 04:53

Елена Вус

Количество смертей из-за вируса перевалило за тысячу и мест в морге не хватает

Мадрид (Испания), куда ранее доставили партию медицинских масок из Украины, собирается использовать городской крытый каток в качестве импровизированного морга для хранения тел жертв коронавируса.

В торговом центре Palacio de Hielo размещен каток олимпийских размеров площадью 1800 квадратных метров. Администрация центра предложила использовать его как морг.

Отмечается, что нецелевое использование ледяной площади будет происходить в координации с правительством региона Мадрид и военными чрезвычайными подразделениями, которые были развернуты по всей территории Испании на прошлой неделе с целью помощи в борьбе с эпидемией коронавируса.

Реклама

По данным Reuters, количество жертв COVID-19 перевалило за 1263. А всего случаев заражения зафиксировано 10575, о чем сообщают власти столицы Испании.

В тренде
Соратник Горбачева объяснил, почему руководство России оказалось в крайне сложной ситуации

Ранее в элитной мадридской школе, где учатся дети испанского короля – 14-летняя наследница престола принцесса Леонор и 12-летняя инфанта София, зафиксировали один случай заражения коронавирусом.

Также стало известно, что супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Испания каток Мадрид торговый центр тц морг тела коронавирус COVID-19

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 24 марта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 24 марта и все подробностиДругие страны
Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналось
Инфицированный коронавирусом рассказал, что он чувствует и как все начиналосьFun
Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фото
Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фотоЕвросоюз
Украинские маски в Испании: на таможне рассказали о происхождении груза
Украинские маски в Испании: на таможне рассказали о происхождении грузаУкраина
"Бросьте эту вредную привычку": подхватившая коронавирус женщина из реанимации обратилась к людямFun
Коронавирус: в правительстве Великобритании дали неутешительный прогноз
Коронавирус: в правительстве Великобритании дали неутешительный прогнозЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...