В Мадриде тела умерших от коронавируса будут складывать на крытом катке

Мадрид (Испания), куда ранее доставили партию медицинских масок из Украины, собирается использовать городской крытый каток в качестве импровизированного морга для хранения тел жертв коронавируса.
В торговом центре Palacio de Hielo размещен каток олимпийских размеров площадью 1800 квадратных метров. Администрация центра предложила использовать его как морг.
Отмечается, что нецелевое использование ледяной площади будет происходить в координации с правительством региона Мадрид и военными чрезвычайными подразделениями, которые были развернуты по всей территории Испании на прошлой неделе с целью помощи в борьбе с эпидемией коронавируса.
По данным Reuters, количество жертв COVID-19 перевалило за 1263. А всего случаев заражения зафиксировано 10575, о чем сообщают власти столицы Испании.
Ранее в элитной мадридской школе, где учатся дети испанского короля – 14-летняя наследница престола принцесса Леонор и 12-летняя инфанта София, зафиксировали один случай заражения коронавирусом.
Также стало известно, что супруга председателя правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.
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