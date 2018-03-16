В Мадриде вспыхнули массовые беспорядки: опубликованы фото

15 марта в столице Испании, Мадриде, вспыхнули массовые беспорядки, вызванные гибелью уроженца Африки, работавшего уличным торговцем, .

Как стало известно, мужчина умер от сердечной недостаточности, но очевидцы связали его смерть с разгоном полицейскими уличных торговцев.

Протестующие вышли на улицы с лозунгами, обвиняющими местную полицию в убийстве, а позже начали громить отделения банков и поджигать полицейские машины.

































Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Напомним, ранее два крупнейших города Греции захлестнула волна массовых беспорядков и столкновений молодежи с полицией.

Беспорядки начались во время марша, посвященного годовщине студенческого восстания против бывшей хунты, несмотря на то, что улицы греческой столицы патрулировали более 5000 полицейских.

Также столкновения молодежи с полицией произошли и в Салониках. Кроме того, в этом городе травму получил и мотоциклист, который въехал в сложенную демонстрантами баррикаду. Его госпитализировали.

Также волнения происходили и в бельгийской столице – Брюсселе, где группа молодых людей атаковала полицейский участок.