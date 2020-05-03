В Мали погиб украинец: служил во французском Иностранном легионе

Украинец, служивший во Французском Иностранном легионе, скончался от ранений, полученных во время операции на территории Мали.

Как сообщили на сайте Министерства обороны Франции, Дмитрий Мартынюк принимал участие в операции "Бархан" и подорвался на самодельном взрывном устройстве.

Украинец подорвался 23 апреля, получил серьезные ранения, был доставлен в госпиталь французской армии и 1 мая скончался.

"Дмитрий Мартынюк погиб во время борьбы с терроризмом в районе, где несколько групп проводят насильственные действия против гражданского населения. Он умер во имя верований и ценностей, которые он защищал до последнего вздоха", – говорится в заявлении.

Министр обороны Франции Флоранс Парли выразила соболезнования семье погибшего.

Напомним, ранее на территории Мали столкнулись два французских военных вертолета, тогда погибли 13 военнослужащих.

Также мы сообщали о том, как террористы атаковали деревню в центральной части Мали, в результате чего погибло около ста человек.

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