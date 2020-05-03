Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В Мали погиб украинец: служил во французском Иностранном легионе

3 мая, 14:13

Руслан Ровик

Боец подорвался на самодельном взрывном устройстве

Украинец, служивший во Французском Иностранном легионе, скончался от ранений, полученных во время операции на территории Мали.

Как сообщили на сайте Министерства обороны Франции, Дмитрий Мартынюк принимал участие в операции "Бархан" и подорвался на самодельном взрывном устройстве.

Украинец подорвался 23 апреля, получил серьезные ранения, был доставлен в госпиталь французской армии и 1 мая скончался.

"Дмитрий Мартынюк погиб во время борьбы с терроризмом в районе, где несколько групп проводят насильственные действия против гражданского населения. Он умер во имя верований и ценностей, которые он защищал до последнего вздоха", – говорится в заявлении.

Министр обороны Франции Флоранс Парли выразила соболезнования семье погибшего.

Напомним, ранее на территории Мали столкнулись два французских военных вертолета, тогда погибли 13 военнослужащих.

Также мы сообщали о том, как террористы атаковали деревню в центральной части Мали, в результате чего погибло около ста человек.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Мали Франция Африка

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 2 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 2 маяЕвросоюз
Дипломат объяснил, как
Дипломат объяснил, как "COVID-паспорт" повлияет на безвиз Украины с ЕвросоюзомПолитика
Коронавирус становится более коварным: медики заявили о странном признаке
Коронавирус становится более коварным: медики заявили о странном признакеДругие страны
Что будет с безвизом для Украины: в ЕС недовольны визовой либерализацией
Что будет с безвизом для Украины: в ЕС недовольны визовой либерализациейУкраина
Пристайко рассказал, смогут ли украинцы выехать на сезонные работы в Европу
Пристайко рассказал, смогут ли украинцы выехать на сезонные работы в ЕвропуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...