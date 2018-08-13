В Манчестере неизвестный обстрелял карнавал: 10 человек ранены

Стрельба на карнавале. В британском Манчестере неизвестный открыл огонь в толпе людей. 10 человек пострадали. Среди них двое детей. Но информации о погибших нет.

Нападавшему удалось скрыться с места преступления. Район оцепила полиция. Правоохранители изучают камеры видеонаблюдения и опрашивают свидетелей. Версию теракта – не рассматривают. Говорят, скорее всего – это криминальные разборки.

"Это шокирует. Я присутствовал на празднике. Карнавал закончился – но люди не расходились. Танцевали, отдыхали. А потом произошло такое!" – рассказывает очевидец стрельбы Кемой Волкер.

Как сообщалось, в феврале на карнавале в муниципалитете Эль-Кальяо (штат Боливар, Венесуэла) в результате обстрела погибли три человека. Пять людей ранены.

Напомним, 22 января, 16-летний юноша открыл стрельбу в кафетерии средней школы округа Эллис, в штате Техас.

А в сентябре 2016 года во время проведения уличного фестиваля и карнавала карибской культуры в честь Дня труда, который проводился в Нью-Йорке, неизвестный открыл стрельбу, в результате чего убил двоих человек.