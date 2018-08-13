В Манчестере неизвестный обстрелял карнавал: 10 человек ранены

Сегодня, 01:55

Нападавшему удалось скрыться с места преступления


Стрельба на карнавале. В британском Манчестере неизвестный открыл огонь в толпе людей. 10 человек пострадали. Среди них двое детей. Но информации о погибших нет.

Нападавшему удалось скрыться с места преступления. Район оцепила полиция. Правоохранители изучают камеры видеонаблюдения и опрашивают свидетелей. Версию теракта – не рассматривают. Говорят, скорее всего – это криминальные разборки.

"Это шокирует. Я присутствовал на празднике. Карнавал закончился – но люди не расходились. Танцевали, отдыхали. А потом произошло такое!" – рассказывает очевидец стрельбы Кемой Волкер.

Как сообщалось, в феврале на карнавале в муниципалитете Эль-Кальяо (штат Боливар, Венесуэла) в результате обстрела погибли три человека. Пять людей ранены.

Напомним, 22 января, 16-летний юноша открыл стрельбу в кафетерии средней школы округа Эллис, в штате Техас.

А в сентябре 2016 года во время проведения уличного фестиваля и карнавала карибской культуры в честь Дня труда, который проводился в Нью-Йорке, неизвестный открыл стрельбу, в результате чего убил двоих человек.
Венесуэла, карнавал, стрельба

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: AFP

В Великобритании неизвестный открыл стрельбу по прохожим после фестиваля

Вчера, 09:40

Десять человек получили ранения и были госпитализированы

Происшествия

В Киеве на автостанции произошла перестрелка, есть пострадавшие

10 Августа, 23:09

Инцидент произошел на ул. Петлюры в Шевченковском районе
Загрузка...

Другие страны

Фото: gettyimages

В Канаде задержали подозреваемого в стрельбе

10 Августа, 17:57

Стрельба произошла в одном из жилых районов города Фредериктон

Другие страны

В Канаде произошла стрельба. Фото: gettyimages

В Канаде во время перестрелки погибли четыре человека

10 Августа, 15:54

На место уже прибыли полицейские и спасатели, а также кареты скорой помощи
Загрузка...