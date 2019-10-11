В Манчестере злоумышленник с ножом напал на людей

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Злоумышленник напал на людей в торговом центре в Манчестере. По последним данным, трое людей ранены. Пострадавшими занимаются медики. Известно, что у одной из жертв нападения – серьезные раны.

Полиция задержала преступника. Это мужчина 40 лет.

"Я был внутри. Где-то без четверти одиннадцать я услышал, как люди начали кричать. Решил посмотреть, что же происходит, возможно, нужна была моя помощь. И увидел, что все бегут наутек", – рассказал работник торгового центра Заид Альрашиди.

Другой свидетель, по имени Джордан, уточнил: это произошло на первом этаже. Злоумышленник бегал с ножом, пытаясь ранить как можно больше людей. Сначала говорили о четырех пострадавших. Но потом выяснилось: одной женщине посчастливилось, она невредима.

"У нее был довольно грубый жакет. Сначала она даже подумала, что это был ненастоящий нож, потому что ее только немного поцарапало. Но полиция приехала и подтвердила: нож настоящий. И тогда женщина расплакалась", – рассказал сотрудник торгового центра Фредди Хаулдер.

Трое пострадавших сейчас в госпитале, говорят полицейские. У одного из пациентов серьезные ранения, но угрозы жизни нет. На месте преступления продолжают работать правоохранители. Они выясняют обстоятельства нападения и мотивы злоумышленника. В частности, связана ли эта атака с терроризмом. Торговый центр временно закрыли.

Ранее в Мюнхене неизвестный мужчина напал с ножом на людей, один человек погиб.

Как сообщалось, в Шотландии двое полицейских находятся в больнице после нападения на них с ножом в городе Инверклайд.

Ранее мы писали, чтонападение произошло во втором округе недалеко от Парижской оперы. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо человек пострадали, двое из них получили тяжелые ранения. Полиция застрелила злоумышленника.

Не так давно в китайском городе Цзиань в восточной провинции Цзянси вооруженный ножом мужчина напал на толпу. Нападавшего уже задержали полицейские и ставшие свидетелями инцидента горожане. 11 пострадавших отправили в больницу.

А в городе Чунцин на юго-западе Китая вооруженная кухонным ножом женщина напала на воспитанников детского сада, 14 детей пострадали.

Ранее три человека получили колотые раны и были госпитализированы в результате нападения на медицинский центр на востоке Лондона.

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