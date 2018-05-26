В Марселе неизвестные устроили стрельбу из автоматов: есть погибшие

Сегодня, 11:18

Преступники стреляли из автоматов Калашникова

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников

В французском городе Марсель неизвестные расстреляли из автоматов Калашникова двух человек. Об этом сообщают местные СМИ, передает "ТАСС".

Инцидент произошел одном из северных кварталов города: стрельбу была открыли в помещении местного спортивного клуба. На место сразу же прибыли полицейские и спасатели.

В результате стрельбы погибли двое мужчин возрастом около 30 лет. Данных о личности стрелявших, их мотивах и текущем местонахождении пока нет.

Расследование дела было поручено уголовной полиции. В качестве основной версии произошедшего на данный момент рассматривается сведение счетов на криминальной почве.

Это уже не первая стрельба в этом районе города. На этой неделе, в понедельник 21 мая, группа неизвестных людей в масках устроила стрельбув результате чего один человек получил ранения. Неизвестными были "мужчины, вооруженные автоматами Калашникова и одетые в маски": они передвигались на трех машинах. 

Ранее во Франции на железнодорожной станции в департаменте Уаза неизвестные застрелили четырех человек, в том числе двоих детей.

Кроме того, два человека погибли, еще один серьезно пострадал в результате перестрелки вблизи начальной школы во французском городе Гренобль. 
Франция, стрельба, Марсель, погибшие

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