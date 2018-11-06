В Марселе обвалились два дома, есть раненые

Сегодня, 01:34

Из близлежащих домов эвакуировали жителей, так как есть риск обрушения третьего здания


Обвал двух жилых домов произошел во французском Марселе. Рухнули две, прилегающие друг к другу, сооружения. Известно о двух пострадавших: это – прохожие. Информации о погибших пока нет, на месте работают поисково-спасательные бригады.

Власти уже подтвердили: одно из разрушенных зданий уже десять дней как имело статус аварийного. Соседи же уточняют – в обоих домах сгнили деревянные перекрытия. Из близлежащих домов эвакуировали жителей, потому что, как говорят спасатели, есть риск обрушения третьего здания – на этой же улице.

"Это – драматическое событие. Наши главные усилия сейчас направлены на то, чтобы убедиться – нет ли под завалами никого из жителей или прохожих, которые могли оказаться здесь в момент обвала", – рассказал мэр Марселя Жан-Клод Годен.

Тем временем, очередной мост рухнул в России – при обрушении моста в Нефтеюганском районе погибли два сотрудника ремонтной бригады, еще семеро получили травмы.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону затонул понтонный мост через реку Дон – инцидент произошел в воскресенье, 4 ноября, около 17:00. В результате ЧП никто не пострадал, но сотни людей на острове остались без возможности добраться до города. На другой берег горожан переправляют спасатели.

А 9 октября в России обрушились сразу два моста. Первый мост рухнул на железнодорожные пути в городе Свободный Амурской области. Чуть позже в тот же день между селами Дубенки и Ардатово в Дубенском районе обвалился мост под грузовиком, который выехал на него с перевесом.
Франция, обвал, дом, эвакуация, Марсель, раненые
Источник:

"Сегодня"

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