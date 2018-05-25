Вооруженный посетитель McDonalds в Лондоне захватил заложников

Очевидцы утверждали, что инцидент происходил с огнестрельным оружием, но выстрелов пока никто не слышал

В столице Великобритании возле одного из торговых центров вооруженный мужчина захватил заложников в ресторане McDonalds. Об этом сообщает Daily Mail.

Место инцидента оцеплено полицией, рядом с торговым центром дежурят экстренные службы. Участок перекрыт правохранительными органами, людей просят не подходить и не выходить на улицу. Очевидцы утверждали, что инцидент происходил с огнестрельным оружием, но выстрелов пока никто не слышал.

Кроме того, начальная школа, расположенная недалеко от места происшествия, попросила родителей заранее забрать детей.

В то же время, в Telegram-канале "Лентач" уточняется, что оружие оказалось муляжом. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция пока не комментирует ситуацию.

Ранее французские СМИ сообщили, что неизвестный обстрелял представителей французских сил безопасности в населенном пункте Треб, а затем захватил заложников в супермаркете. Также сообщалось о его возможной причастности к ИГИЛ.

Французская прокуратура открыла дело по факту нападения, которое классифицируется как террористическая атака.

Позже стало известно, что человек, захвативший заложников в супермаркете города Треб во Франции, – убит. Глава МВД Франции Жерар Коллон назвал ситуацию серьезной и заявил, что незамедлительно выезжает в Треб.