Вооруженный посетитель McDonalds в Лондоне захватил заложников
Очевидцы утверждали, что инцидент происходил с огнестрельным оружием, но выстрелов пока никто не слышал
В столице Великобритании возле одного из торговых центров вооруженный мужчина захватил заложников в ресторане McDonalds. Об этом сообщает Daily Mail.
Место инцидента оцеплено полицией, рядом с торговым центром дежурят экстренные службы. Участок перекрыт правохранительными органами, людей просят не подходить и не выходить на улицу. Очевидцы утверждали, что инцидент происходил с огнестрельным оружием, но выстрелов пока никто не слышал.
Кроме того, начальная школа, расположенная недалеко от места происшествия, попросила родителей заранее забрать детей.
В то же время, в Telegram-канале "Лентач" уточняется, что оружие оказалось муляжом. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция пока не комментирует ситуацию.
Ранее французские СМИ сообщили, что неизвестный обстрелял представителей французских сил безопасности в населенном пункте Треб, а затем захватил заложников в супермаркете. Также сообщалось о его возможной причастности к ИГИЛ.
Французская прокуратура открыла дело по факту нападения, которое классифицируется как террористическая атака.
Позже стало известно, что человек, захвативший заложников в супермаркете города Треб во Франции, – убит. Глава МВД Франции Жерар Коллон назвал ситуацию серьезной и заявил, что незамедлительно выезжает в Треб.