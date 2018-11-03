В метро Рима украинцы пытались ограбить пассажира и устроили драку

Сегодня, 02:42

Позже итальянские правоохранители задержали нападавших

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В метро Рима двое украинцев пытались ограбить пассажира и устроили драку.

Об этом пишет итальянское издание Roma Today.

Вечером 1 ноября в наземном метрополитене Рим-Лидо, соединяющий итальянскую столицу с Остией, произошла драка с участием граждан Украины. Видео драки опубликовал в Facebook пользователь David Ognibene.

На видео видно, как двое молодых людей агрессивно ведут себя и цепляются к другому пассажиру. Один из молодых людей на украинском языке называет себя фашистом.

Издание отмечает, что, вероятно, злоумышленники пытались ограбить индийца.

Ссора переросла в драку, в результате которой один из нападающих травмировал гражданина Индии и украинку, которая пыталась защитить потерпевшего.

Позже итальянские правоохранители задержали нападавших.

Ранее в столице Мексики Мехико во время уличной перестрелки погибла американка украинского происхождения Татьяна Мирутенко.

А суд в Люблине арестовал 36-летнюю украинку, Надежду К., которая родила ребенка в туалете на фабрике по переработке фруктов и овощей в Люблинском воеводстве и оставила его в пластиковом контейнере. Ребенка удалось спасти.
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