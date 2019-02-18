В МИД Франции сообщили о новой угрозе для Сирии
Нельзя сказать, что деятельность ИГИЛ закончена в Сирии, существует риск образования подполья, заявил Дриан
Угроза терроризма в Сирии сохраняется, существует риск образования террористического подполья. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан по прибытии на совещание министров иностранных дел стран Евросоюза.
"Нельзя окончательно сказать, что деятельность ИГИЛ закончена в Сирии. Напротив, существует риск образования подполья", - отметил он.
По мнению министра, говорить о мире в Сирии пока рано.
"Невозможно сказать, что мир восстановлен на всей территории Сирии, - заявил Ле Дриан. - Для его восстановления необходим политический процесс, который должен идти в рамках резолюций ООН".
"Без политического процесса невозможно достижение долгосрочного мира", - заключил он.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Великобританию, Францию, Германию и другие европейские страны-союзницы США забрать и предать суду более 800 боевиков-исламистов, которые были захвачены в плен в Сирии.
Напомним, Трамп объявил 19 декабря 2018 года о решении начать вывод войск из Сирии. В настоящий момент в арабской республике располагается 2-тысячный американский контингент. Предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.
По оценкам ООН, от 14 до 18 тысяч боевиков террористической группировки "Исламское государство" остаются в Ираке и Сирии. Группировка постепенно эволюционирует в подпольную сеть.
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