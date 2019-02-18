В МИД Франции сообщили о новой угрозе для Сирии

Нельзя сказать, что деятельность ИГИЛ закончена в Сирии, существует риск образования подполья, заявил Дриан

Фото: AFP

В МИД Франции сообщили о новой угрозе для Сирии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a74/acb/5c6a74acbb0f3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a74/acb/5c6a74acbb0f3.jpg 2019-02-18T11:07:00+02:00 Евросоюз Нельзя сказать, что деятельность ИГИЛ закончена в Сирии, существует риск образования подполья, заявил Дриан

Угроза терроризма в Сирии сохраняется, существует риск образования террористического подполья. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан по прибытии на совещание министров иностранных дел стран Евросоюза.

"Нельзя окончательно сказать, что деятельность ИГИЛ закончена в Сирии. Напротив, существует риск образования подполья", - отметил он.

По мнению министра, говорить о мире в Сирии пока рано.

"Невозможно сказать, что мир восстановлен на всей территории Сирии, - заявил Ле Дриан. - Для его восстановления необходим политический процесс, который должен идти в рамках резолюций ООН".

"Без политического процесса невозможно достижение долгосрочного мира", - заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Великобританию, Францию, Германию и другие европейские страны-союзницы США забрать и предать суду более 800 боевиков-исламистов, которые были захвачены в плен в Сирии.

Напомним, Трамп объявил 19 декабря 2018 года о решении начать вывод войск из Сирии. В настоящий момент в арабской республике располагается 2-тысячный американский контингент. Предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.

По оценкам ООН, от 14 до 18 тысяч боевиков террористической группировки "Исламское государство" остаются в Ираке и Сирии. Группировка постепенно эволюционирует в подпольную сеть.

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