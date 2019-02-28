В МИД Германии отреагировали на провал саммита США-КНДР

Если бы удалось положить конец северокорейской атомной программе, то мир стал бы существенно безопаснее

Хайко Маас. Фото: AFP

В МИД Германии отреагировали на провал саммита США-КНДР //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/847/c39/5c4847c394c06.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/847/c39/5c4847c394c06.jpg 2019-02-28T10:52:00+02:00 Евросоюз Если бы удалось положить конец северокорейской атомной программе, то мир стал бы существенно безопаснее

Глава МИД ФРГ Хайко Маас сожалеет, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не смогли согласовать итоговый документ саммита в Ханое. Об этом глава дипломатии ФРГ заявил в четверг в Берлине.

"Мы очень сожалеем, что саммит прервался. Если бы удалось положить конец северокорейской атомной программе, то мир стал бы существенно безопаснее. Такие переговоры нужно продолжать, поскольку атомное оружие КНДР должно быть уничтожено", – сказал Маас.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг раньше запланированного покинули место проведения саммита – старейшую гостиницу Ханоя Sofitel Legend Metropole.

Дональд Трамп заявил, что саммит США-КНДР был продуктивным, однако стороны приняли решение не подписывать никаких соглашений.

При этом он отметил, что санкции, введенные Вашингтоном против Северной Кореи, сохраняются, несмотря на то, что КНДР хотела, чтобы они были сняты.

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