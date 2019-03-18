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В МИД Испании предупредили о последствиях "бесконечного Brexit"

Сегодня, 12:54

Британия оказалась не готова к Brexit, дата которого назначена на 29 марта

Фото: AFP
В МИД Испании предупредили о последствиях "бесконечного Brexit" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d10/c8c/5c7d10c8ce458.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d10/c8c/5c7d10c8ce458.jpg Евросоюз Британия оказалась не готова к Brexit, дата которого назначена на 29 марта

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель в понедельник предупредил о пагубных последствиях, которые может иметь "бесконечный Brexit" для Евросоюза и для Великобритании.

По его мнению, "остается надежда на то, что британский парламент в конечном счете одобрит соглашение, которое отклонил два раза". Дипломат уточнил, что "отрицательная сторона Brexit заключается в том, что он может быть бесконечным".

"Мы уже два года вкладываем политические и административные ресурсы, и цена начинает быть высокой, - отметил он в интервью радиостанции "Копе". - Было бы плохо, если бы это продлилось дольше".

Ранее в Еврокомиссии заявили, что решение о переносе даты выхода Великобритании из состава Евросоюза, который в настоящее время назначен на 29 марта, должны единогласно принять все 27 стран - членов сообщества. Соответствующий запрос должен рассмотреть Евросовет и учесть все обстоятельства.

Британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit) на более поздний срок. Во время состоявшегося в четверг голосования в Палате общин 412 депутатов выступили за отсрочку Brexit, 202 — против.

Напомним, что 13 марта этого года парламент Великобритании поддержал поправку к правительственному законопроекту, что препятствует реализации Brexit без соглашения при любых обстоятельствах.

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Тег Великобритания, Испания, Мэй, Brexit

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Источник:

ТАСС

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