В МИД Италии не считают санкции против России "наказанием"

Санкции Евросоюза в отношении России не являются наказанием – экономические и политические ограничения должны заставить РФ соблюдать международное право. Об этом заявил в понедельник, 23 июля, в Берлине глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези после переговоров со своим немецким коллегой Хайко Маасом, передает ТАСС.

"Мы исходим из того, что механизм санкций, который был применен, является инструментом, который не был самоцелью для наказания за нарушения, но приведет к соблюдению предписаний международного права", – заявил итальянский дипломат.

По его словам, такая позиция Италии по отношению к санкциям против России не нова.

"Это не новая позиция. Это было причиной того, почему Италия не возражала против продления санкций", – отметил глава МИД Италии, добавив, что теперь возник вопрос об эффективности введенных против России ограничительных мер.

Напомним,18 июня Европейский Союз продлил санкции в отношении России на год. Это решение было принято на встрече министров по сельскому хозяйству и рыболовству 28 стран ЕС в Люксембурге. Ограничительные меры продлены без обсуждения, просто утвердив согласованное ранее постоянными представителями стран ЕС решение. Отметим, "крымский пакет" санкций Евросоюза против России продлевается на годовой срок, и теперь санкции действуют до 23 июня 2019 года.

Позже президент Украины Петр Порошенко сообщил, что послы Европейского Союза приняли решение о введении санкции против шести лиц, причастных к строительству Керченского моста.