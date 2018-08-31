В Милане арестованы подозреваемые в ограблении родителей главы МВД

При обыске дома, где жили подозреваемые, изъяли часть украденого из дома родителей Маттео Сальвини

Правоохранительные органы Италии задержали в Милане пятерых грузинских граждан, которых подозревают в серии квартирных краж.

Ссылаясь на грузинские СМИ, Интерфакс сообщает, что эту информацию подтвердили в полиции Милана.

Граждан Грузии задержали 27 августа при попытке покинуть город.

Задержанных подозревают в ограблении нескольких домов жителей Милана. Среди потерпевших оказались и родители министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Воры пробрались в их жилище в ночь на 15 августа.

При обыске дома, где жили подозреваемые, изъяли часть краденого, включая наличные деньги и драгоценности.

Суд назначил задержанным предварительное заключение.

Напомним, что в данный момент Сальвини и сам находится под следствием – министра обвиняют в превышении служебных полномочий в отношении мигрантов.

Кроме того, глава МВД отличился и прочими "заслугами" – в июле Сальвини назвал "фальшивой" Революцию достоинства, а оккупацию Крыма – "законной".

Также ранее сообщалось, что полиция Италии ранее задержала бывшего почтальона, дома у которого обнаружили несколько сотен украденных писем.