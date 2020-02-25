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В Милане маска "от коронавируса" стоит 70 евро: за спекулянтов взялась прокуратура

25 февраля, 13:00

Вместе с вирусной эпидемией в Италии оживились мошенники

На фоне стремительного распространения в Италии коронавируса COVID-19 стоимость санитарных масок достигла колоссального размера.

Как сообщает Corriere della Sera, в некоторых интернет-магазинах обнаружены маски по 70 евро за штуку.

В связи с этим прокуратура Милана уже открыла дело "относительно неизвестных" по обвинению в "спекулятивных действиях и нарушении правил рынка", за что предусмотрено от полугода до трех лет тюрьмы и до 25 тыс. евро штрафа.

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Кроме того, в Красном Кресте сообщили о злоумышленниках, которые представляются добровольцами организации, проникают в дома к пожилым людям под предлогом сделать анализ мазок на коронавирус и грабят их.

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На данный момент количество инфицированных в Италии превысило 230 человек, семеро из которых скончались. Сильнее всего вирус распространился на севере страны – в регионах Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт.

Как пишет издание il Mattino, чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией, Служба здравоохранения Венето закупила 280 тыс. различных масок, 100 тыс. ватных тампонов и стерильных тестов, 59 тыс. лабораторных костюмов, 54 тыс. пар обуви, 2,1 тыс. защитных очков и 215 тыс. дезинфицирующих гелей.

Напомним, что МИД рекомендовал украинцам не ездить в эту страну, а тем, кто уже оказался в Италии, – избегать поездок в северные регионы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия вирус маска коронавирус Милан

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