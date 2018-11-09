В Минобороны Австрии расказали, как вычислили российского "крота"

Австрия получила информацию об отставном австрийском полковнике, который подозревается в шпионаже на Россию, от спецслужбы одной из стран Евросоюза. Об этом заявил в пятницу министр обороны Австрии Марио Кунасек.

"Мы получили намек от партнерской европейской службы, что идет утечка информации. Мы начали проверять эту информацию и идентифицировали подозреваемого несколько недель назад. Служба контрразведки провела хорошую работу, и я благодарен нашим партнерам за информацию", - отметил Кунасек на экстренной пресс-конференции в Вене.

В свою очередь глава австрийского правительства Себастьян Курц поблагодарил министра обороны Австрии за успешное сотрудничество с дружественными спецслужбами, которые оказали Австрии поддержку для выявления этого случая.

"В наших отношениях с Россией это, конечно, означает, что если это подозрение подтвердится, то такие случаи, не важно, происходят они в Нидерландах или Австрии, не улучшат отношения между Россией и Евросоюзом. Шпионаж неприемлем, и российский шпионаж в Европе неприемлем, он подлежит осуждению", - подчеркнул австрийский канцлер.

По его словам, Австрия требует от России прозрачности при расследовании этого дела.

По его словам, в МИД Австрии пока были вызваны представители российского посольства, поскольку в Австрии нет посла РФ.

Кроме того, Курц заявил, что Австрия пока не собирается отзывать своего посла из России или высылать российских дипломатов из Австрии.

Австрийский премьер также сообщил, что глава МИД страны Карин Кнайсль отменила свой визит в Россию, который был запланирован на 2-3 декабря.

Газета Kronen Zeitung сообщила ранее о расследовании в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который с конца 1990-х годов передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. По данным издания, за свои услуги полковник из Зальцбурга получил около 300 тыс. евро. По сообщениям газеты, прокуратура Австрии возбудила уголовное дело в отношении полковника в отставке по статье о работе на иностранную военную разведку. Подозреваемому по ней может грозить два года тюрьмы.

Как известно, нидерландские спецслужбы при поддержке британских специалистов заявили о разоблачении попытки российских хакеров получить доступ к данным ОЗХО, связанных с расследованием инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, а также в попытке похитить информацию о расследовании крушения рейса MH17 на Донбассе. Российские агенты были высланы из страны.