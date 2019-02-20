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В Минобороны Эстонии заявили о подготовке к войне

Сегодня, 20:32

Глава отдела по оборонным инвестициям ведомства не уточнил, с кем собирается воевать Эстония

Фото: Getty Images
В Минобороны Эстонии заявили о подготовке к войне //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d9d/333/5c6d9d333affa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d9d/333/5c6d9d333affa.jpg Евросоюз Глава отдела по оборонным инвестициям ведомства не уточнил, с кем собирается воевать Эстония

Глава отдела по оборонным инвестициям ведомства Эстонии Кусти Сальм заяивл, что Министерство обороны Эстонии ведет подготовку к войне. Об этом сообщает Postimees.

По его словам, речь идет не об "игре в оборону по учебникам" и не о ведении хозяйства Минобороны​ - закупки Эстонии являются "связанной с безопасностью подготовкой к войне", и задача страны - как можно удачнее конвертировать каждый потраченный цент в оборону.​ Сальм не уточнил, с кем собирается воевать Эстония.

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"Самое важное, что я сейчас скажу - это с политической точки зрения немного некорректно - но с помощью оборонных инвестиций и переорганизации Сил обороны мы сегодня фактически готовимся к войне", – сказал Салым.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала войной в Европе агрессивные действия России в Азовском море с нападением на украинские корабли.

Напомним, министры обороны Эстонии, Дании и Латвии подписали на встрече в Брюсселе соглашение о взаимопонимании в связи с планируемым формированием штаба Северной дивизии НАТО.

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Тег Эстония, война, Минобороны

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