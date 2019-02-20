В Минобороны Эстонии заявили о подготовке к войне
Глава отдела по оборонным инвестициям ведомства не уточнил, с кем собирается воевать Эстония
Глава отдела по оборонным инвестициям ведомства Эстонии Кусти Сальм заяивл, что Министерство обороны Эстонии ведет подготовку к войне. Об этом сообщает Postimees.
По его словам, речь идет не об "игре в оборону по учебникам" и не о ведении хозяйства Минобороны - закупки Эстонии являются "связанной с безопасностью подготовкой к войне", и задача страны - как можно удачнее конвертировать каждый потраченный цент в оборону. Сальм не уточнил, с кем собирается воевать Эстония.
"Самое важное, что я сейчас скажу - это с политической точки зрения немного некорректно - но с помощью оборонных инвестиций и переорганизации Сил обороны мы сегодня фактически готовимся к войне", – сказал Салым.
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала войной в Европе агрессивные действия России в Азовском море с нападением на украинские корабли.
Напомним, министры обороны Эстонии, Дании и Латвии подписали на встрече в Брюсселе соглашение о взаимопонимании в связи с планируемым формированием штаба Северной дивизии НАТО.
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