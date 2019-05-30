В Минске смерч снес крышу здания на проезжую часть

После прошел сильнейший ливень

Фото МЧС Беларуси.

В беларусской столице Минске накануне образовался смерч, который сорвал кровлю с одной из крыш и бросил ее на проезжую часть одной из улиц. Об этом передают "Белорусские новости".

"В Минске в районе тракторного завода образовался самый настоящий смерч. Атмосферный вихрь сорвал кровлю с одной из крыш и бросил ее на проезжую часть в районе Запорожской площади, повредив несколько автомобилей и порвав троллейбусные линии", – сообщает издание.

Сильный ливень затопил несколько улиц Минска.

В частности, в настоящее море превратилась улица Мирошниченко в районе пересечения с МКАД.

Напомним, в субботу, 25 мая, зафиксировали смерч недалеко от Мелитополя Запорожской области.

Женщина, которая наблюдала за стихией из села Константиновка Мелитопольского района, сообщила, что было два смерча.

Ранее аналогичное редкое явление зафиксировали в окрестностях ПавлоградаДнепропетровской области. Эксперты классифицировали его как "микросмерч". Начальник Днепропетровского регионального центра гидрометеорологии Василий Гринчак отметил, что на видеозаписи не видно, чтобы воронка закручивалась. Он предположил, что данный смерч, скорее всего, не достиг земли.

Смерч также пронесся по Черновицкой области, вырывая с корнем деревья.

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