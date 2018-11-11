В мире начались торжества по случаю 100-летия завершения Первой мировой войны

Австралия и Новая Зеландия первыми открыли серию мероприятий, а во Франции продолжается подготовка

В воскресенье, 1 ноября, в Париже пройдут торжества, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны. Именно во Франции был подписан договор о прекращении боевых действий.

Возле Триумфальной арки под присмотром усиленной охраны проходит подготовка к мероприятиям, которые посетит беспрецедентное количество мировых лидеров. Среди приглашенных – президент Украины Петр Порошенко.

Ключевые факты о Первой мировой войне.

Астралия и Новая Зеландия одними из первых открыли серию мероприятий по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Люди массово собираются, чтобы почтить память более 80 тысяч погибших в ходе кровопролитной войны.

Также торжества, посвященные 100-летию окончания Первой мировой начались в Гонконге, а в Янгоне все собираются на военном кладбище Тауккьян.

Празднуют окончания кровопролитных битв и в Нью-Дели.

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